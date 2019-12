Blindgänger bei Leipzig kontrolliert gesprengt

Erneuter Bombenfund in der Region Leipzig: Auf einem Feld bei Dölzig westlich von Leipzig ist am Sonntag eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Am Montag sollte die Bombe kontrolliert am Fundort gesprengt werden, sagte am Vormittag Rayk Bergner, Oberbürgermeister von Schkeuditz. "Heute morgen sind Beratungen angelaufen mit Polizei, Feuerwehr und Vertretern der betroffenen Städte um die weiteren Schritte zu besprechen. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat die Bombe im Laufe des Vormittags angeschaut und entschieden, sie vor Ort zu sprengen, weil sie in einem desolaten Zustand ist."