«Blitz für Kids» – Gut fünf Prozent der Autofahrer zu schnell

Sachsen- Damit waren knapp 5,5 Prozent der an 224 Orten gemessenen fast 18 680 Fahrzeuge zu schnell unterwegs, wie das Landespolizeipräsidium in Dresden am Mittwoch mitteilte. Insgesamt 2261 davon wurden angehalten. In 109 Fällen wird ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung eingeleitet, 853 Temposünder müssen Verwarngeld zahlen. Spitzenreiter war ein Mann in Dresden mit 48 Kilometern pro Stunde über der erlaubten Geschwindigkeit, dem nun ein Monat Fahrverbot droht. Anders als 2021, als es die Corona-Pandemie verhinderte, waren auch Schüler mit von der Partie bei den Kontrollen. Sie verteilten den Angaben nach 1155 grüne Karten an vorbildliche Autofahrer - und 545 Mal eine gelbe Karte.