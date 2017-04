Blitzermarathon am Mittwoch in Sachsen

Sächsische Autofahrer sollten am Mittwoch den Fuß vom Gas nehmen - Nach einjähriger Pause beteiligt sich der Freitstaat an der europaweiten Aktion, die vom europäischen Polizeinetzwerk TISPOL initiiert wird. 24 Stunden lang würden am Mittwoch von den örtlichen Polizeidirektionen flächendeckend Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt, so der Sächsische Innenminster Markus Ulbig.

Ziel der Aktion sei es vorrangig nicht, mehr Bußgelder einzutreiben so Ulbig. Die sächsischen Verkehrsteilnehmer sollen durch den Blitzermarathon sensibilisiert werden. Jeder vierte Unfall mit Todesfolge ist derzeit auf überhöhte Geschwindigkeit zurück zu führen. Auf Sachsens Straßen starben im vergangenen Jahr 162 Menschen durch zu hohe Geschwindigkeiten.