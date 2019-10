Blitzertipps

Chemnitz- In der kommenden Woche heißt es wieder Fuß vom Gas auf folgenden Chemnitzer Straßen.

Am Montag stehen mobile Blitzer auf der Chemnitztalsrtaße, der Fürstenstraße und an der Chemnitzer Straße in Oberlichtenau.

Fuß vom Gas heißt es am Dienstag auf der Weststraße, der Trützschlerstraße und der Chemnitzer Straße in Meinersdorf.

Mittwoch stehen Polizei und Ordnungsamt wieder an der Walter-Klippel-Straße, der Zwickauer Straße und an der Bahnhofstraße in Oelsnitz.

Am Donnerstag gibt es auf der Kalkstraße und der Freiberger Straße in Marienberg teure Fotos.

Und Freitag solltet ihr auf der Kreherstraße, dem Südring und an der B101 in Oberscheibe vorsichtig sein.