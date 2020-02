Blitzertipps

Chemnitz- In der kommenden Woche heißt es wieder Fuß vom Gas auf folgenden Straßen.

Am Montag wird in Chemnitz auf der Beyerstraße und der Grünaer Straße geblitzt, sowie in Frankenberg auf der Äußeren Chemnitzer Straße.

Dienstag stehen die Blitzer auf der Chemnitzer Straße, der Werner-Seelenbinder-Straße und der Karl-Kegel-Straße in Freiberg.

Fuß vom Gas heißt es am Mittwoch auf der Kleinolbersdorfer Straße, der Leipziger Straße und in Oelsnitz/Erzgeb. auf der Unteren Hauptstraße.

Teure Fotos gibt es am Donnerstag in in Chemnitz auf der Heinrich-Schütz-Straße, der Zwickauer Straße und der Hauptstraße in Walthersdorf.

Am Freitag sollten Sie auf der Erfenschlager Straße, der Haydnstraße und der Annaberger Straße in Tanneberg vorsichtig sein.