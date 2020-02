Blitzertipps

Chemnitz- In der kommenden Woche heißt es wieder Fuß vom Gas auf folgenden Straßen

Am Montag solltet Ihr auf der Ferdinandstraße, der Bernsdorfer Straße und in Biesern auf der Bieserner Straße den Fuß vom Gas nehmen.

Dienstag wird auf der Weststraße, der Zwickauer Straße und in Stollberg auf der Thalheimer Straße geblitzt.

Fuß vom Gas heißt es am Mittwoch auf der Reichenhainer Straße, der Fürstenstraße und in Altgeringswalde auf der Dresdner Straße.

Polizei und Ordnungsamt stehen am Donnerstag an der Talanger, der Parkstraße und in Marienberg auf der Reitzenhainer Straße.

Am Freitag sollten Sie auf der Hainstraße, der Leipziger Straße und im Zug an der Obergöpelschacht vorsichtig sein.