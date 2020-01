Blitzertipps

Chemnitz- In der kommenden Woche heißt es wieder Fuß vom Gas auf folgenden Chemnitzer Straßen.

Am Montag stehen mobile Blitzer auf der Neukirchner Straße, der Trützschlerstraße, und der Zwickauer Straße in Rochlitz.

Fuß vom Gas heißt es am Dienstag auf der Comeniusstraße, am Landgraben, und der Dorfstraße in Niederdorf.

Mittwoch stehen Polizei und Riedstraße, Erfenschlager Straße und der Talstraße in Venusberg.

Am Donnerstag wird auf der Further Straße, der Reinecker Straße, und der Alte Straße in Rechenberg-Bienenmühle.

Und Freitag solltet ihr auf der Zwickauer Straße, der Hofer Straße im Ortsteil Sonnenberg und der Thalheimer Straße in Dorfchemnitz.