Blitzertipps

Chemnitz- In der kommenden Woche heißt es wieder Fuß vom Gas auf folgenden Chemnitzer Straßen.

Am Montag stehen mobile Blitzer auf der Hauptstraße in Wittgensdorf, Frankenberger Straße und der B 169 in Frankenberg.

Fuß vom Gas heißt es am Dienstag auf der Zschopauer Straße, der Dorfstraße und der Oederaner Straße in Gahlenz.

Mittwoch stehen Polizei und Ordnungsamt wieder an der Röhrsdorfer Straße im Ortsteil Rabenstein, der Kopernikusstraße und der Alten Schlettauer Straße in Memmendorf.

Am Donnerstag wird auf der Annaberger Straße, der Augustusburger Straße und der Bahnhofstraße in Zwönitz geblitzt.

Und Freitag solltet ihr auf der Chemnitzer Straße im Ortsteil Klaffenbach, der Adelsbergstraße und der Oberwiesenthaler Straße in Bärenstein den Fuß vom Gas nehmen.