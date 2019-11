Blitzertipps

Chemnitz- In der kommenden Woche heißt es wieder Fuß vom Gas auf folgenden Chemnitzer Straßen.

Am Montag stehen mobile Blitzer auf der Chemnitztalstraße, der Fürstenstraße und der Weißbacher Straße in Dittersdorf.

Fuß vom Gas heißt es am Dienstag auf der Bornaer Straße, der Parkstraße und der Zuger Straße in Brand-Erbisdorf.

Mittwoch stehen Polizei und Ordnungsamt wieder an der Hauptstraße in Wittgensdorf, der Hechlerstraße, und der Hohensteiner Straße in Lugau.

Am Donnerstag wird auf der Oberfrohnaer Straße, der Lengefelder Straße und der Annaberger Straße in Ehrenfriedersdorf.

Und Freitag solltet ihr auf der Jagdschänkenstraße, der Straße Usti nad Labem und der Rochlitzer Straße in Erlau.