Blitzertipps

Chemnitz- In der kommenden Woche heißt es wieder Fuß vom Gas auf folgenden Chemnitzer Straßen.

Am Montag stehen mobile Blitzer auf der Dorfstraße, der Hofer Straße in Mittelbach und auf der Hauptstraße in Börnichen.

Fuß vom Gas heißt es am Dienstag auf der Ernst-Enge-Straße, der Jagdschänkenstraße und auf der Zwönitztalstraße in Kemtau.

Mittwoch stehen Polizei und Ordnungsamt wieder an der Unritzstraße, der 173 außerorts und an der Hohensteiner Straße in Lugau.

Am Donnerstag wird auf der Matthesstraße, der Wittgensdorfer Straße und auf der Fritz-Reuter-Straße in Gelenau geblitzt.

Und Freitag solltet ihr auf der Emilienstraße, der Zschopauer Straße und auf der S258 in Scheibenberg.