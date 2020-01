Blitzertipps

Chemnitz- Auch in der ersten vollen Woche im neuen Jahr lauern wieder die Blitzer auf Zuschnellfahrer.

Am Montag wird in Chemnitz auf der Chemnitztalstraße, der Dittersdorfer Straße und in Oberlichtenau auf der Chemnitzer Straße geblitzt.

Dienstag heißt es dann wieder Fuß vom Gas auf der Trützschlerstraße und der Zschopauer Straße in Chemnitz. Außerdem stehen sie in Meinersdorf auf der Chemnitzer Straße.

Polizei und Ordnungsamt lauern am Mittwoch in Chemnitz auf der Zwickauer Straße und der Chemnitzer Straße und in Oelsnitz im Erzgebirge auf der Bahnhofstraße.

Am Donnerstag heißt es dann wieder Vorsicht auf der Stelzendorfer Straße und der Kalkstraße, sowie in Marienberg auf der Freiberger Straße.

Und auch am Freitag wird wieder Jagd auf Raser gemacht. Dann stehen die Ordnungshüter in Chemnitz auf der Ferdinandstraße und auf dem Südring, sowie in Oberscheibe auf der B 101.