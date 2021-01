Chemnitz- Auch am Montag wird in Chemnitz wieder Jagd auf Temposünder in gemacht. Teure Fotos gibt es am Montag auf folgenden Straßen.

Montag, 25.01.2021:

Chemnitz: Limbacher Straße

Oelsnitz/Erzgebirge, Alte Staatsstraße

Außerdem wird täglich auf der Reichsstraße, Hohensteiner Straße, Blankenauer Straße und Pelzmühlenstraße geblitzt.

Wir wünschen eine gute und blitzfreie Fahrt!