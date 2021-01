Chemnitz- Auch am Freitag wird in Chemnitz wieder Jagd auf Temposünder in gemacht. Vorsichtiges Fahren wird also auf folgenden Straßen empfohlen.

Freitag, 22.01.2021:

Chemnitz: Hohensteiner Straße,

Olbernhau: Freiberger Straße (B 171)

Außerdem wird täglich auf der Erfenschlager Straße, der Parkstraße, der Geibelstraße und der Heinrich-Schütz-Straße geblitzt.

Wir wünschen eine gute und blitzfreie Fahrt!