Blitzertipps für Montag

Chemnitz- An folgenden Straßen in Chemnitz stehen in der kommenden Woche Blitzer:

Montag, 03.06.2019:

Hainstraße,

Hans-Sachs-Straße,

Oberfrohnaer Straße; Landkreis Mittelsachsen/Erzgebirgskreis: Montag, 03.06.2019:

Frankenberg, Altenhainer Straße; ACHTUNG! A4: Videomessfahrzeuge zwischen Anschlussstelle Berbersdorf und der Landesgrenze Thüringen A72: Videomessfahrzeuge zwischen dem derzeitigen Ende der A72 bei Borna und der Anschlussstelle Stollberg-Nord Bundesstraßen: Videomessfahrzeuge im Direktionsbereich der Polizei Chemnitz Bundesautobahnen: Abstands- und Geschwindigkeitskontrollen auf der A4 und A72 im Bereich Chemnitz, bei dauerhaften oder zeitweiligen Geschwindigkeitsbeschränkungen. Mit Kontrollen ist auch im Bereich von Baustellen zu rechnen! CHEMNITZ FERNSEHEN wünscht eine gute Fahrt!