Blitzertipps für Chemnitz

Chemnitz- In der kommenden Woche heißt es wieder Fuß vom Gas auf folgenden Straßen.

Am Montag wird auf der Stollberger Straße sowie in Wolkenstein auf der Freiberger Straße geblitzt.

Dienstag stehen die Blitzer auf der Albrechtstraße und in Mauersberg auf der Hauptstraße.

An die Geschwindigkeitsbegrenzung halten, heißt es am Mittwoch auf der Wolgograder Allee und in Scharfenstein auf der Bahnhofstraße.

Teure Fotos gibt es am Donnerstag auf der Blankenauer Straße und in Frohnau auf der Alten Schlettauer Straße.

Für Karfreitag wurden uns keine Blitzer gemeldet.

Wir wünschen Ihnen eine stau- und blitzfreie Fahrt.