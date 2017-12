Blitzverlosung – Freikarten für die Striezelmarktwirtschaft zu gewinnen

Dresden - 2017 – was für ein Jahr! Was haben wir gelacht! Fünfhundert Jahre Luther. Das waren noch Thesen! Fast so cool wie die Tweets von Donald. Trump soll schon versucht haben, sein Handy mit Twitter-Botschaften an die Tür des Weißen Hauses zu nageln. Er kämpft gegen das Establishment, genau wie seinerzeit der Martin. Martin Schulz hat das nicht mal im Wahlkampf gemacht, vielleicht hatte er keine Thesen. Gibt es denn niemanden, der mit der Faust auf den Tisch haut und sich einsetzt für die Bedrängten? So wie der Thomas, also nicht die Misere. Der andere Thomas von damals, der Müntzer, den konnte man noch für bare Münze nehmen. Oder war er auch nur ein Eiferer, eifersüchtig auf Luther? Wir tunneln uns durch die Zeiten mit der These: Früher war alles ganz – wie auch immer. Thomas Schuch, Carsten Linke und Daniel Vedres präsentieren Ihnen milchglasklare Aussagen, umstößliche Wahrheiten und alternativlose Fakten – kurz, die Welt von heute.