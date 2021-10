Blitzverlosung – Freikarten für HEINO-Konzert im Kulturpalast

Dresden - Bereits am Mittwochabend will Volksmusiker Heino das Dresdner Publikum im Kulturpalast mit seiner Tournee "Heino goes Klassik" beeindrucken. Mit dabei sind auch Violinen-Star Yury Revich sowie Organist Franz Lambert. SACHSEN FERNSEHEN verlost in einer Blitzverlosung 5x2 Freikarten für das Konzert im "Kulti".