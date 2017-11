Blitzverlosung: Freikarten für Modellbahnausstellung am Wochenende zu gewinnen

Dresden – Am Wochenende 18./19.11., am Buß-und Bettag (22.11.) sowie dem Wochenende 25./26.11.17 können alle großen und kleinen Modellbahnfans von 10 bis 17 Uhr in den Clubräumen am Emerich-Ambros Ufer 52 in Dresden-Cotta die große HO-Anlage mit Hauptbahn, Straßenbahn, Feldbahn und Schmalspur in Augenschein nehmen. Für Freunde kleinerer Spurweiten gibt es eine 5 m lange TT-Anlage mit Haupt- Neben- und Schmalspurbahn sowie je eine kleine N- und Z-Anlage für Kinder. Highlight der diesjährigen Ausstellung ist eine 5,60 m lange HO-Anlage, auf der die Besucher während der Ausstellung unseren Landschaftsbauern bei der weiteren Gestaltung über die Schulter schauen können.

© Matthias Hengst

Ein kleiner Flohmarkt mit Modellbahnartikeln und Eisenbahnbüchern rundet das Angebot ab. Erwachsene zahlen 3 € Eintritt, Kinder die Hälfte. Weitere Infos finden Sie unter www.mec-elbflorenz.de .

DRESDEN FERNSEHEN verlost 3×2 Freikarten. Einfach Teilnahmeformular ausfüllen, schon sind Sie im Lostopf.

Einsendeschluss ist Mittwoch, der 15.11.2017