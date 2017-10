Blitzverlosung – Freikarten für Wanderung in Böhmische Schweiz am Sonnabend

Dresden - Der Dresdner Wanderer- und Bergsteigerverein e.V. lädt am 21.10. zu zwei Wandertouren in die Böhmische Schweiz mit anschließender Schloßbesichtigung in Děčín ein. Die große Tour von 12 km Länge startet an der Ottomühle in Rosenthal. Die kleine Tour von 5 km Länge beginnt an der Kammwegbaude Sněžník. Das erste Ziel ist der Hohe Schneeberg (Děčínský Sněžník) mit 723 Metern die höchste Erhebung des Elbsandsteingebirges. Nach gemeinsamer Einkehr im Ort Sněžník geht es weiter nach Děčín. Das auf einem Felsvorsprung über dem Zufluss von Labe (Elbe) und Ploučnice (Polzen) liegende Schloss Děčín (Tetschen) gehört zu den bedeutendsten historischen Baudenkmälern Nordböhmens. Für den Bustransfer von Dresden und zurück ist gesorgt.

Für diese Tour verlosen wir 3x2 Karten im Wert von 20€.

Einsendeschluss ist Mittwoch, der 18. Oktober 2017

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail informiert.