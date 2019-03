Blitzverlosung: Tickets fürs Crashers-Finale zu gewinnen

Chemnitz- Am Samstag, den 9. März treten die Crashers zum Eishockey Saisonfinale gegen den Hamburger SV an. Und Sie können live dabei sein! Denn das Team stellt uns fürs Spiel insgesamt 10 Tickets zur Verlosung bereit.

Also wer möchte die Crashers in der Verzahnungsrunde gegen Hamburg so richtig anfeuern? Bewerben Sie sich für 2 der insgesamt 10 Tickets über unser Gewinnspielformular.

Termin

Eishockey Saisonfinale

Crashers gegen HSV

am 06.03.2019, um 17:00 Uhr

Gewinnspiel

Das Gewinnspiel geht bis zum 8. März 2019, 15:00 Uhr. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.