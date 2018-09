Blue Code – das Bezahlsystem für Gewinner

Sobald Sie mit Blue Code bezahlt haben, rufen Sie die Blue Code ID in den Einstellungen auf, schreiben die ID ab oder erstellen ein Bildschirmfoto. Diese Info schicken Sie per Email an bluecode@ostsaechsische-sparkasse-dresden.de oder per WhatsApp an 0173-38 996 81. Die Aktion läuft vom 1.9. bis 30.11.2018 und lohnt sich! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.