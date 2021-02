Blumenläden und Baumärkte öffnen – Sachsen guckt in die Röhre

Das Modell „Click & Collect" wurde in Sachsen erst ab dem 15. Februar eingeführt - später als in jedem anderen Bundesland. Baumärkte hatten in Sachsen mehrere Wochen geschlossen, in anderen Bundesländern waren sie zum Teil durchgehend geöffnet. Die IHK befürchtet in diesem Zusammenhang, dass Sachsen auch bei der Öffnung der Baumärkte und Blumenläden erneut Schlusslicht sein wird.

„Die Unternehmen haben erheblich in Coronaschutzmaßnahmen investiert“, so Thomas Ott weiter. Daher sein Appell an die Regierung mit einem Wort: "Nachziehen".