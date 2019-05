Freudestrahlend in der Uniklinik beim Blumenstrauß der Woche

Leipzig – Mit unserem Blumenstrauß der Woche überraschen wir jede Woche besondere Menschen aus Leipzig und der Region. In dieser Woche beschenken wir gemeinsam mit Victoria Harms ihre Mutter Simone. Die Sekretärin in der Neuroradiologie stellt sich häufig hinten an, um ihre Familie und Freunde glücklich zu machen. Darum möchte sich ihre Tochter auf besonderem Wege bei ihr bedanken.