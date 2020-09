Blumenstrauß der Woche für engagierte Chefinnen

Dresden - Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege leisten rund um die Uhr wertvolle Arbeit und verdienen dafür eigentlich täglich ein Dankeschön. Katrin Benabdellah ist selber als Schwester in der Pro Seniore Residenz in Dresden Johannstadt tätig und möchte sich mit unserem Blumenstrauß der Woche bei ihren Chefinnen für ihre Unterstützung vor allem auch während der Coronakrise bedanken. Sowohl Residenzleiterin Carola Lindner als auch Pflegedienstleiterin Madeleine Ludwig standen und stehen ihrem Team mit allen Kräften zur Seite und unterstützen wo sie nur können.