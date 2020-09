Chemnitz- Unser Blumenstrauß der Woche geht heute an das Team der Tagespflege Vivere in Chemnitz. Sylvia Izol kommt mehrmals in der Woche hierher und genießt die Gesellschaft und Unterstützung der engagierten Mitarbeiter. Dafür will sie Danke sagen. Wie die Überraschung angekommen ist, erfahren Sie im Video.

© Sachsen Fernsehen

Sie wollen auch jemand ganz Besonderen einmal Danke sagen, dann melden Sie sich noch heute für den Blumenstrauß der Woche bei uns an: