Blumenstrauß der Woche für „Engel ohne Flügel“

Dresden - Als "Engel ohne Flügel" wird die Schulleiterin der 89. Grundschule Dresden, Beate Klemm, beschrieben. Sie ist 24 Stunden am Tag für ihre Schützlinge und deren Eltern da. Außerdem kümmert sie sich aufopferungsvoll um ihre Mutter sowie die Kinder und Enkelkinder. Für so viel selbstlosen Einsatz möchte sich Jacqueline Rikowsky, deren Kind auch an der Grundschule lernt, mit unserem Blumenstrauß der Woche bedanken.