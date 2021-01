Blumenstrauß der Woche für Kulturschaffende

Leipzig - Konzerte, Tanz und Gemeinschaft. Das alles fehlt vielen in der Corona-Pandemie. Das soziokulturelle Zentrum ANKER e.V. in Leipzig-Möckern bietet neben Konzerten und gemütlicher Atmosphäre auch zahlreiche Kurse an. Leider können diese aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen nicht mehr stattfinden. Heike Engel ist die Verantwortliche des Zentrums und lässt trotz aller Widrigkeiten den Kopf nicht hängen. Sie hält trotz Personalmangel und Coronabedingungen generationsübergreifend das ganze Haus in Schwung. Dafür möchte sich Anita Gutsmuths heute mit dem SACHSEN FERNSEHEN Blumenstrauß der Woche bei ihr bedanken.