Blumenstrauß der Woche für außerordentliches Engagement

Leipzig - Bedürftigen Menschen fehlt es oft schon an kleinen Dingen: Kleidung, Spielzeug für die Kinder oder Bettwäsche. Mit Leipzigs einziger "rollender" Kleiderkammer können Leipzig-Pass-Inhaber für wenig Geld Anziehsachen, Spielzeug, Handtücher, Schuhe, Bettwäsche und Bücher erhalten. Angelika Berger ist die dortige Fachanleiterin und hat die mobile Kleiderkammer mit aufgebaut. Für ihr außerordentliches Engagement für Menschen in Not und ihre tolle Leistung als Fachanleiterin, möchte sich ihr Team heute mit dem SACHSEN FERNSEHEN Blumenstrauß der Woche bei ihr bedanken.