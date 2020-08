Blumenstrauß der Woche für selbstlose Tochter

Leipzig - Monika Damboldt hat es im Leben nicht leicht. Vor wenigen Jahren ist ihr Mann gestorben, dazu kommen Probleme mit ihren Augen und außerdem ist sie noch gehbehindert. Alleine den Alltag zu meistern ist für die Seniorin also nicht ganz so einfach. Unterstützung bekommt sie mehrmals in der Woche von ihrer Tochter Susanne. Sie setzt sich selbstlos für ihre Mutter und den Rest der Familie ein. Dafür möchte sich Monika Damboldt in unserer heutigen Folge mit dem Blumenstrauß der Woche bedanken.