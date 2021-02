Blumenstrauss-Überraschung für Beste Chefin

Dresden - Aufopferungsvoll in Zeiten von Corona. So ergeht es vielen Leuten die im Gesundheitswesen arbeiten. Auch jetzt kurz vor dem Schulstart hat Frau Dr. Schmitt in ihrer Praxis für Kinder und Jugendliche in Prohlis eine Menge zu tun. Da sie schon ein Jahr lang das Team sicher durch die Corona Pandemie geführt hat, wollte Mitarbeiterin Doreen Keller im Namen des gesamten Teams ihrer Chefin etwas zurückgeben. Für ihr Engagement in den letzten Monaten haben wir sie heute mit dem SACHSEN FERNSEHEN-Blumenstrauß der Woche in ihrer Praxis überrascht.