Blutbanken brauchen dringend Spender

Etwa 650 Blutspenden werden jeden Tag in Sachsen benötigt, um kranke und verletzte Menschen zu versorgen. Deutschlandweit liegt der Bedarf bei rund 14.000 pro Tag. Ein Teil davon kommt aus der Blutbank des Universitätsklinikums Leipzig (UKL). Hier hat man in den letzten Tagen einen deutlichen Anstieg des Bedarfs festgestellt. "Im Moment herrscht bei der Blutversorgung eine angespannte Situation", sagt Prof. Reinhard Henschler, Direktor des Instituts für Transfusionsmedizin (ITM) am UKL. "Wir erklären uns das so, dass in Krankenhäuser wieder mehr operiert wird und Schwerkranke behandelt werden."