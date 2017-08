Leipzig - Im Stadtteil Altlindenau wurde eine 35-jährige schwangere Frau erstochen. Der tatverdächtige Mann soll sich aus dem Fenster gestürzt haben

Am Freitagvormittag wurde in einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge eine tote Frau gefunden. Sie soll erstochen worden sein. Der Ehemann der Frau wurde blutend im Hof der Wohnung gefunden. Zur Zeit wird er unter Polizeischutz in einer Leipziger Klinik behandelt. Im Laufe des Tages soll es eine Erklärung der Staatsanwaltschaft geben.