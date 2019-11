Bob Geldof bekommt den HOPE-Award

Bob Geldof wurde nicht nur als Musiker und Songwriter, sondern auch durch sein politisches Engagement bekannt. Angesichts der Fernsehbilder über die Hungersnot 1984 in Äthiopien schrieb er den Song „Do They Know It´s Christmas“ und nahm ihn gemeinsam mit rund 50 prominenten Künstlern als „Band Aid“ auf. Der Song spielte über acht Millionen Pfund für die Hilfe in Afrika ein. Im Jahr 1985 organisierte Bob Geldof mit „Live Aid“ eins der größten Rockkonzerte, das die Welt je gesehen hatte. Es fand im Wembley Stadion in London und im John F Kennedy Stadium in Philadelphia statt, dauerte 16 Stunden und sammelte über 150 Millionen Pfund für die Hungerhilfe in Afrika. Zwei Jahrzehnte später organisierte Geldof das „Live 8“- Konzertprojekt. Im Rahmen der Kampagne „Make Poverty History“ bestand es aus sechs Konzerten auf der ganzen Welt und zielte darauf ab, das Bewusstsein für die Notlage in Afrika zu schärfen, für Hunger, Armut, Staatsverschuldung und die Aids-Epidemie.

„Es ist nach wie vor beispiellos, wie viele Menschen Bob Geldof mit seinen Projekten erreicht hat und welch riesige Spendensumme dadurch zusammen kam“, erklärt die Initiatorin der HOPE-Gala Viola Klein. „Durch Kunst und Musik ist es ihm gelungen, Menschen in der ganzen Welt aufzurütteln und für die Probleme in Afrika zu sensibilisieren. Genau das ist auch das Anliegen der Künstler, die bei der HOPEGala auf der Bühne stehen. Der HOPE-Award für Bob Geldof ist symbolisch gesehen auch eine Auszeichnung für alle Künstler, die ihr Können und ihre Prominenz dafür einsetzen, dass sich die Situation in Afrika verbessert.“