Böllerverbot? Das sagen die Leipziger

Die Umwelthilfe hatte ihr beantragtes Verbot mit dem von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Grenzwert begründet. Er liegt bei 20 Mikrogramm pro Kubikmeter. In Leipzig lag der Durchschnittswert im vergangenen Jahr bei 28 Mikrogramm, in Dresden bei 23 und in Chemnitz bei 21. Erlaubt sind laut EU bis zu 40 Mikrogramm im Jahresmittel.

In Leipzig wird man also auch zu diesem Jahreswechsel wieder ein Feuerwerk bestaunen oder selbst ein paar Böller in die Luft schießen können.