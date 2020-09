Chemnitz- In unserem Sendeformat "Börsentipp der Woche" geben wir Ihnen einen Einblick in die Welt der Aktien und Kurse.

DAS SEHEN SIE IN FOLGE 12:

In unserem Börsentipp der Woche sagt Ihnen unser Börsenexperte Jens Rabe, wie Sie das Motto des US-amerikanischen Großinvestors, Unternehmers und Mäzen Warren Buffett: "Die Wallstreet verdient ihr Geld mit hektischer Betriebsamkeit, verdienen Sie Ihr Geld lieber in Ruhe." als Privatinvestor am Besten umsetzen.