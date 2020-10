Chemnitz- In unserem Sendeformat "Börsentipp der Woche" geben wir Ihnen einen Einblick in die Welt der Aktien und Kurse.

DAS SEHEN SIE IN FOLGE 15:

Schaut man sich den deutschen Investor an, so stellt man fest, dass die meisten in deutsche Unternehmen an der Börse investiert haben. Doch, dass das nicht immer die beste Wahl sein muss, darüber spricht heute unser Börsenexperte Jens Rabe im Börsentipp der Woche bei CHEMNITZ FERNSEHEN.