Chemnitz- In unserem Sendeformat "Börsentipp der Woche" geben wir Ihnen einen Einblick in die Welt der Aktien und Kurse.

DAS SEHEN SIE IN FOLGE 16:

"Aktien sind derzeit alternativlos!"

Dieser Aussage geht heute unser Börsenexperte Jens Rabe mal genauer nach.

Ein Grund dafür ist seiner Meinung nach die Niedrigzinspolitik seit einigen Jahren. So haben Anleger, die über mehr Kapital verfügen, ihr Geld in die Aktienmärkte gesteckt. Und was das für die Aktien und die Börse bedeutet, erklärt Ihnen Jens Rabe in unserem neuen Börsentipp der Woche bei CHEMNITZ FERNSEHEN.