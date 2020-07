Chemnitz- In unserem neuen Sendeformat "Börsentipp der Woche" geben wir Ihnen einen Einblick in die Welt der Aktien und Kurse.

Das sehen Sie in Folge 4:

Kaufe das was Du kennst! Die erste eigene Aktie muss keine exotische Firma sein. In unserem eigenen Umfeld gibt es sehr viele spannende Investmentmöglichkeiten. Die Produkte die wir täglich verbrauchen, nutzen und konsumieren werden sehr häufig von Firmen hergestellt die an der Börse notiert sind. Wer also mit offenen Augen durch die Welt läuft findet sehr oft die besten Aktien.

Jeden Mittwoch eine neue Folge in der DREHSCHEIBE CHEMNITZ um 18 Uhr.

