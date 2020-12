Chemnitz- In unserem Sendeformat "Börsentipp der Woche" geben wir Ihnen einen Einblick in die Welt der Aktien und Kurse.

DAS SEHEN SIE IN FOLGE 22:

Der DAX wird umgestaltet.

Bisher waren die 30 größten Aktiengesellschaften, die es in Deutschland gibt, vertreten.

Nun wird aus dem DAX 30 der DAX 40, also 10 neue Aktiengesellschaften sollen dazukommen. Was das genau für Investoren bedeutet, erklärt Euch unser Börsenexperte Jens Rabe in unserem heutigen Börsentipp der Woche.