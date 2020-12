Chemnitz- In unserem Sendeformat "Börsentipp der Woche" geben wir Ihnen einen Einblick in die Welt der Aktien und Kurse.

DAS SEHEN SIE IN FOLGE 24:

IPO´s sind ein wichtiges Thema an der Börse.

Von einem initial public offering (IPO), bzw. dem going public, oder einer Neuemission wird gesprochen, wenn Unternehmen erstmals ihre Aktien an der Börse anbieten.

Warum Firmen überhaupt an die Börse gehen, was diese Börsengänge für uns als Anleger bedeuten und worauf man beim Erwerb von neuen Aktien achten sollte und wann man besser die Finger davon lässt, erfahren Sie im heutigen Börsentipp der Woche mit Börsenexperte Jens Rabe.