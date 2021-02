Chemnitz- In unserem Sendeformat "Börsentipp der Woche" geben wir Ihnen einen Einblick in die Welt der Aktien und Kurse.

In der heutigen Ausgabe unseres Börsentipps der Woche werden Ihnen von unserem Börsenexperten Michael Lieberth Tipps zum Erkennen von Mustern in der sogenannten Reflexivität des Marktes gegeben. Gibt es eine Trendwende oder können hier Investoren günstig kaufen? Woran Sie erkennen können, wann sich eine Investition lohnt, erfahren Sie in dieser Sendung.