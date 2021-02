Chemnitz- In unserem Sendeformat "Börsentipp der Woche" geben wir Ihnen einen Einblick in die Welt der Aktien und Kurse.

DAS SEHEN SIE IN FOLGE 33:

Luxus an der Börse

Immer mehr Länder lockern langsam ihre Coronabeschränkungen. Auch in Deutschland wird es in der nächsten Zeit immer mehr Lockerungen geben. Und nun denken Sie mal daran, was Sie als 1. nach der langen Zeit der Entbehrungen machen werden? Richtig, Sie werden Geld ausgeben und einiges davon wird in Luxusartikel fließen - nicht nur in Deutschland sondern in der ganzen Welt.

Und genau das macht sich an der Börse bemerkbar, wie unser Börsenexperte Jens Rabe weiß.