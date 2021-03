Chemnitz- In unserem Sendeformat "Börsentipp der Woche" geben wir Ihnen einen Einblick in die Welt der Aktien und Kurse.

DAS SEHEN SIE IN FOLGE 34:

Inflation und die Börse

In diesen Tagen hört und liest man immer wieder von einer drohenden Inflation. Was das für Anleger bedeuten kann, erfahren Sie in dieser Folge des Börsentipp der Woche von unserem Börsenexperte Jens Rabe.