Chemnitz- In unserem Sendeformat "Börsentipp der Woche" geben wir Ihnen einen Einblick in die Welt der Aktien und Kurse.

DAS SEHEN SIE IN FOLGE 35:

Inflation und die Börse - Teil 2

In unserem Börsentipp der Woche spricht unser Börsenexperte Jens Rabe noch einmal über das Thema Inflation.

Bereits in der letzten Folge gab er Hinweise, wie Sie als Aktionär bei einer Preissteigerung mit Ihren Investitionen umgehen können. Als Risikofaktor nannte er hier festverzinsliche Anlagen.

Doch worin können Sie stattdessen Ihr Geld investieren? In dieser Folge verrät er Ihnen einige Alternativen und wertvolle Praxistipps.