Chemnitz- In unserem Sendeformat "Börsentipp der Woche" geben wir Ihnen einen Einblick in die Welt der Aktien und Kurse.

DAS SEHEN SIE IN FOLGE 44:

DIE EDELMETALLE GOLD UND SILBER

In den ersten Monaten des Jahres ging es mit den Edelmetallen Gold und Silber etwas nach unten, aber die Kurve hat sich in den letzten Tagen wieder gefangen und zeigt eine steigende Tendenz. Wie Sie Edelmetalle am Besten zu Ihrem Portfolio hinzufügen können, erfahren Sie im heutigen Börsentipp der Woche mit unserem Experte Jens Rabe.