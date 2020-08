Chemnitz- In unserem Sendeformat "Börsentipp der Woche" geben wir Ihnen einen Einblick in die Welt der Aktien und Kurse.

Das sehen Sie in Folge 8:

Börsenexperte Jens Rabe beschäftigt sich diese Woche mit dem Thema Kryptowährungen, also digitalen Zahlungsmitteln. Die könnten in den nächsten Jahren für Anleger an Wichtigkeit dazu gewinnen, doch noch gibt es wenig Erfahrungen damit. Zusätzlich sind viele Betrüger auf diesem Gebiet unterwegs. Sven Rabe rät deshalb zu Vorsicht beim Investieren in Kryptowährungen.