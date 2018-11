Bombenentschärfung: Zwenkau gleicht Geisterstadt

Aufatmen bei den Einsatzkräften und Anwohnern in Zwenkau: Die am Montag gefundene 250-Kilo-Fliegerbombe konnte vor Ort zwar nicht entschärft werden. Stattdessen soll sie westlich von Zwenkau am Dienstagabend kontrolliert gesprengt werden. Nicht mal 24 Stunden nach Auffinden der Bombe folgte dann die Evakuierung des Ortes, erklärt Polizei-Sprecherin Katharina Geyer.