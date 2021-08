Bombenfund in Neukiertzsch

Am Mittwochvormittag wurde auf einem Firmengelände in Lippendorf eine 250 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe gefunden. Ein Baggerfahrer stieß beim Graben auf die historische Weltkriegsbombe. Daraufhin wurde der Kampfmittelbeseitungsdienst verständigt. Um das Gebiet für die Bombenentschärfung zu sichern, wurde ein Sperrkreis von 1000 Metern errichtet. Mehrere Anwohner der Ortschaft Lippendorf und Kieritzsch mussten für weitere Evakuierungsmaßnahmen in eine Notunterkunft in der Parkarena Neukieritzsch umziehen.