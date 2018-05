Bonte soll die Führung der SLUB übernehmen

Am Dienstag bestimmte die sächsische Staatsregierung das Dr. Achim Bonte ab dem 01.08.18 der neue Generaldirektor der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden ist. Er übernimmt das Amt von Prof. Dr. Thomas Bürger, der die Bobliothek seit 2003 leitet. Dr. Bonte kam im Jahr 2006 aus Heidelberg, wo er als stellvertretender Direktor der Universitätsbibliothek tätig war, nach Dresden. An der SLUB hat er seither das Amt des Stellvertretenden Generaldirektors inne und setzte sich in einem Auswahlverfahren gegen mehrere andere Bewerber durch.