BounceJUMP: Kalorien verbrennen durch Trampolin springen

Die Sportstadt Leipzig hat einiges zu bieten. Neben Fußball, Handball und Co ist auch das Trampolin-Springen eine beliebte und effektive Sportart in Leipzig. Um diese Disziplin zu trainieren, ist unter anderem das Jumphouse in Plagwitz bekannt.

Seit Freitag kann man sich dort auf der neuen "BounceJUMP" Anlage richtig austoben und gleichzeitig seinem Körper etwas Gutes tun, wie der Standortleiter, Norman Schulz, verrät.

Eine halbe Stunde Trampolin springen kann dabei dem Kalorienverbrauch von einer Stunde Jogging im Park entsprechen.